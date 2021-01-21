Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
AA

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, son günlerde etkisini artıran soğuk ve karla beyaza büründü.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, özellikle güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yılın ilk karını görebilmek için Trabzon ve Gümüşhane'den gelen insanlar, doyasıya eğleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren bazı ziyaretçiler ise güzergahtaki yol üzerinde piknik yapıyor.

Karayolları ekiplerinin kar yağışı nedeniyle 24 saat süreyle çalıştığı Zigana Dağı Geçidi, virajlı yolları ve karla kaplı çam ormanlarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden Gümüşkayak Tesisleri de hareketli günler yaşıyor. Kar yağışıyla birlikte genellikle ailelerin tercih ettiği tesislerde bulunan kayak pistleri ise çocukların eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

- "Karın tadını çıkarttık"

Ailesiyle birlikte Trabzon'dan Zigana Dağı'na gelen Yusuf Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde yoğunluğun olmadığı bölgeyi, güzel zaman geçirebilmek için tercih ettiklerini söyledi.

Yılın ilk karını Zigana Dağı'nda gördüklerini belirten Aydın, "Kar yağışının ardından her sene buraya gelmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi zor geçiyor ve çocuklarla birlikte evde kalmak durumundayız. Hafta sonu çok yoğun olabileceğini düşündüğümüzden hafta içerisinde gelerek karın tadını çıkarttık. Pandemi nedeniyle ayrıca bizim için çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Şahin ise bölgenin çok soğuk olmasına rağmen güzel manzaralar sunduğunu ifade etti. Şahin, "Arkadaşlarımızla ilk defa geldik. Güzel ve keyifli bir zaman geçirme imkanımız oldu." dedi.

Akçaabat'tan gelen Neşe Kudun, Trabzon'da bekledikleri karın henüz yağmamasından dolayı Zigana Dağı'na geldiklerini kaydetti.

Salgın dönemini evde geçirdiklerini ifade eden Kudun, "Arkadaşlarımızla birlikte karı görebilmek için geldik. Böyle güzel bir ortamda zaman geçirmek bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman kar yağışının devam ettiği Zigana Dağı'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültürel ve doğal miraslarımız III (Akdamar Anıt Müzesi)
KÜLTÜR-SANATMimarlık tarihinde oldukça önemli
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 - 2020 Özel Ödülleri
KÜLTÜR-SANATÖzel ödülleri verdi
Son dakika: Biden bugün koltuğa oturuyor!
KÜLTÜR-SANATO zaman başkan olsaydı
'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' ile Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor
KÜLTÜR-SANATMûsikî tarihimiz aydınlanıyor
Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATMilli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta
Kültürel ve doğal miraslarımız II (Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları)
KÜLTÜR-SANATBelge niteliğindeki mezar taşları
Kültürel mirasın korunması için işbirliği anlaşması imzalandı
KÜLTÜR-SANATAnlaşma imzalandı
Vefatının 10'uncu yılında 'Seçilmiş Anlar'
KÜLTÜR-SANATVefatının 10'uncu yılında sergi
Kültürel ve doğal miraslarımız I (Ahi Evran Türbesi)
KÜLTÜR-SANATGünümüzdekilere model oldu
Son dakika: Ulusal hazinelerimiz ABD'ye giremeyecek
KÜLTÜR-SANATABD'ye giremeyecek