Tarihi kalıntılar bulunan iş merkezi arazisinin akıbeti belli oldu

Bina yıkımı sırasında, zeminde tarihi kalıntılar bulundu. 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede, inşaat çalışmaları durduruldu. İncelemede kalıntıların, milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) olduğu belirlendi. Bölgenin sit alanı olması ve pandemi nedeniyle projede uzun süre ilerleme kaydedilemedi.

"ARKEOLOJİK ALAN KORUNARAK KISMİ YAPILAŞMA OLACAK"

Sürece ilişkin son olarak İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi'nin dayanıksız olduğu ve yeniden yapılması için yıkımına karar verildiği belirtildi. İhaleyi alan firmanın aynı yere yine iş merkezi yapmayı planlandığı ancak zemin etüt çalışmalarında arkeolojik kalıntılar bulunduğu kaydedildi.

İhaleyi alan firmanın projeleri güncellenmek zorunda kaldığının ve 2020'de yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşmenin feshedildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Proje hazırlama süreci ve alanın SİT bölgesi olmasından nedeniyle onay süresi uzadı. Alan için 2 defa ihale yapıldı ve pandemi dönemi olduğundan ihaleye giren olmadı. Geçen 15 Eylül'de yapılan üçüncü ihalede iş yeni firmaya verildi. İki gün sonra da sözleşme imzalandı. 27 Ekim'de ise yer tespiti yapıldı. Konservasyon çalışmaları ile proje başlayacak. 2 yıl içinde proje tamamlanacak. Restorasyon et, işlet ve devret modeli ile 35 yıllık kiralık verilecek. Arkeolojik kalıntıların olmadığı yerde 3 katlı iş merkezi yapılacak. Arkeolojik kalıntıların üzerine denk gelmeyecek şekilde kısmi yapılaşma olacak. Bölgedeki arkeolojik eserler korunacak ve aynı yerde sergilenecek" denildi.