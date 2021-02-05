Fransa'da tarihi karar: Hükümet suçlu bulundu! 0:00 / 0:00

Reuters

Fransız mahkemesi, Fransa hükümetini iklim değişikliğiyle mücadele etmek için politikalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle suçlu buldu.

Çevre destekçileri bunun tarihi bir karar olduğunu söylerken, kararın, diğer ülkeler üzerinde de küresel ısınmaya karşı harekete geçmek için baskıyı artırabileceği ifade edildi.

Karar hakkında yorum yapan hükümet sözcüsü Gabriel Attal, geçmişte mahkemenin de söylediği gibi yeterince şeyin yapılmadığını ancak yeni yönetimin sorunları çözmeye çalıştığını söyledi. Attal, "Devleti daha ileriye götürmek isteyenler teklifte bulunsun ki bu hedeflere ulaşabilelim" dedi.

"İKLİM ADALETİ İÇİN TARİHİ BİR ZAFER"

Davayı açan STK'lardan biri olan Oxfam France'in İcra direktörü Cécile Duflot karara ilişkin, "İklim adaleti için tarihi bir zafer. İlk defa, bir Fransız mahkemesi, devletin iklim taahhütlerinden sorumlu tutulabileceğine karar verdi. Bu başka ülkelere de ders olmalı" dedi

Dava, Fransız devletini 2015 yılında onaylanan Paris Anlaşması’ndaki taahhütlerini yerine getirmemekle itham eden dört sivil toplum kuruluşu tarafından açılmıştı.