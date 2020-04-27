Tarihi mahallenin kadın çobanının tek dostu koyunları - KONYA

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Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Sille Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Etike, sabahın ilk ışıklarıyla koyun sürülerini dağlık alanlara çıkartıyor. Etike, sürülerini otlatırken koronavirüs tedbirlerini de alarak maskesini takıyor.Küçük yaşlardan bu yana çobanlık yaptığını belirten Ayşe Etike, zorlu geçen kışın ardından baharın gelmesiyle sürüsünü meralara çıkarttığını belirterek, bundan sonra sabahtan akşama kadar küçükbaş hayvanları meralarda ve dağlık alanlarda otlatacaklarını söyledi.Koyunların kendisinin tek dostu olduğunu anlatan Etike, "İlkokulu dahi okumadım. Okuma yazmam yok. Abimle birlikte Sille'de yaşıyorum. Çocuklarım yok. Benim tek dostum gördüğünüz bu koyun sürüsü. Çocukluğumdan beri çobanlık yapıyorum." diye konuştu.Etike, kent merkezine uzak olmasına rağmen maske taktığını belirterek, herkesin bu kurala uyması gerektiğini söyledi.