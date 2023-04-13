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Tarihi Maraş Çarşısı hareketlilik başladı, eski günlerine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Hayatın normale dönmeye başladığı kentteki tarihi çarşıda depremi hafif hasarla atlatan bazı dükkanlar da tadilatların ardından açıldı. Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, çarşının yüzde 90'ının açılmasıyla kentte ekonomik hareketliliğin de arttığını vurguladı

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AA

  • Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli çarşıda 495 dükkandan büyük bölümü, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık, semercilik gibi mesleklerden ustaları da barındıran Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda depremlerin ardından yaşanan elektrik kesintisi giderildi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Depremleri hasarsız atlatan dükkanlarda esnaf kepenk açtı, atölyelerde imalat başladı. Depremi hafif hasarla atlatan bazı dükkanlar da tadilatların ardından açıldı. 
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Hayatın normale dönmeye başladığı kentteki tarihi çarşıda da hareketlilik gözleniyor.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, Tarihi Maraş Çarşısı'nda hayatın büyük oranda normale döndüğünü söyledi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Depremlerde 3 esnaf ile imalatta çalışan 4 ustanın hayatını kaybettiğini anlatan Atlı, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Atlı, dükkanların açılmasıyla kentte ekonomik hareketliliğin de arttığını vurguladı.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Depremde ağır hasar gören dükkanlar haricindeki iş yerlerinin yeniden kepenk açtığını belirten Atlı, "Çarşıda elektrik sorunu vardı. Allah razı olsun yetkililerden; elektrikler açıldı. Kısmi olarak demeyelim, çarşının yüzde 90'ı açıldı" dedi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Çarşıdaki bakırcılar bölümünde bulunan 70 dükkandan 10'unun hafif, 10'unun da ağır hasarlı olduğunu kaydeden Atlı, "Diğerlerinde hamdolsun çok bir şey yok. İnşallah çok çalışarak eski günlerimize kavuşacağız" diye konuştu.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

    Kuyumcu Zeki Önder ise çarşıda hareketli günlerin yaşanmaya başladığını ifade etti. Tadilat ve onarım çalışmalarının yapıldığını dile getiren Önder, "Yavaş yavaş normalleşemeye başladık. Şükürler olsun. Allah bir daha böyle felaketi yaşatmasın. Çarşımız hafif hafif normalleşmeye, hareketlenmeye başladı. Hamdolsun daha da iyi olacağız inşallah. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun." dedi.
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı
  • Tarihi Maraş Çarşısı'nın yüzde 90'ı açıldı

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