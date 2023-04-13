Kuyumcu Zeki Önder ise çarşıda hareketli günlerin yaşanmaya başladığını ifade etti. Tadilat ve onarım çalışmalarının yapıldığını dile getiren Önder, "Yavaş yavaş normalleşemeye başladık. Şükürler olsun. Allah bir daha böyle felaketi yaşatmasın. Çarşımız hafif hafif normalleşmeye, hareketlenmeye başladı. Hamdolsun daha da iyi olacağız inşallah. Devletimiz ve milletimiz sağ olsun." dedi.