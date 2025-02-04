Tarihi medresedeki tuvalet ve mutfak tepkisi

Bursa'da çocuk kütüphanesi olarak kullanılan Lala Şahin Paşa Medresesi'nin içine inşa edilen tuvalet ve mutfak, vatandaşların tepkisini çekti. 1339 yılında Lala Şahin Paşa tarafından yaptırılan medresenin duvarları drenajın beton ile kapatılması sebebiyle rutubetten dökülmeye başladığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Bursa'da çocuk kütüphanesi olarak kullanılan tarihi medresede, 23 Aralık 2006 yılında 2059 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile restorasyon çalışması gerçekleşti. Bu restorasyonla birlikte, dışarıda bulunan tuvalete rağmen, medresenin içerisinde hem tuvalet hem de mutfak inşa edildi.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararda, mutfak ve tuvaletin açıkça belirtilmemesi, restitüsyon, restorasyon ve tesisat önerilerine izin verilmesine rağmen içeriye tuvalet inşa edilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

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Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu üyesi ve Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, bu konuda 2007 yılında "Yürütmenin Durdurulması ve İptali" için Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Turan, davanın kısmen kabul, kısmen ret olması üzerine Danıştay'a da dava açtı.

Süreci temyize götüren Turan, karar düzeltmesi yolunda da bir sonuç alamadı. Daha sonra da süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin olumsuz karar vermesi üzerine Turan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açma hakkı doğduğunu ancak bunun manevi inanç ve anlayışına uymadığı ve "ülkenin değerlerinin ifşa" edilmesi gibi olacağını düşünerek, "imtina' ederek bu hakkını kullanmadığını ifade etti.

Lala Şahin Paşa Medresesi'nin Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden izler taşıdığını belirten Ali Turan, şunları söyledi:

"Bu hukuksuzluğun 2004 yılından beri takipçisiyim. Medresedeki iç alanındaki 8 bölümden 2'si tuvalete ve mutfağa harcanmıştır. Bu, basit bir tesisat olayı değildir. İdare Mahkemesi'nin reddi üzerine davayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Bu medrese Bursa'daki ilk Türk eseridir. Bu eser hepimizin, bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve medrese 8 odalı aslî haline çevrilmelidir.

Tarihi yapıya yapılanlar bir hainliktir. Tesisat adı altında tuvalet ve mutfak yaptılar. Aslına uygun olarak çalışma yapılmadı. Osmanlı'nın ilk anıt eserini haritaya çevirmişler. Bursa'nın fethinin ardından ilk anıt eseri olarak tarihe geçmiştir. Buraya bir çivi bile çakılamaz. Binanın içerisine yapılan tuvalet ve mutfak sebebiyle duvarlarında rutubetlenme başladı. Belki de bu sebepten dolayı bu bina yıkılacak. Bir gün, Bursa'nın ilk anıt eseri yıkılırsa şaşırmayın. Medresenin yanında bitişiğinde bulunan Lala Şahin Paşa Vakfı'na ait olan yerleri, mülkiyet sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü kamulaştırıp oralara bir değil, 11 tuvalet ve mutfak yapabilir.