Tarihi mekanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı - ERZURUM

Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Erzurum Kalesi'ndeki Saat Kulesi'ni ve kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese'yi ışıklandırıp Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donattı.Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı verdiği mücadeleye manevi destek vermek için yapılan bu jesti vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.Büyükşehir Belediyesinin, kentin farklı noktalarında da benzeri uygulamalarla Azerbaycan’a desteklerini sürdüreceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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