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Arkeoloji öğrencilerinin kazılara katılması gerektiğini ifade eden Kaçıra, şunları dile getirdi:

"Ben daha önce izleme kazılarına katılmıştım. Şimdi burada stajımı yapıyorum. Bana 'Ne işin var bu saatten sonra' diyenler de oldu, 'İyi olmuş' diyenler de oldu. Kazı ekibi de şaşkın. Öğrenci muamelesi mi yapsınlar, teyze mi desinler bilemediler ama alıştılar. 63 yaşında stajımı Yumuktepe'de yapıyorum. Bu benim ilk kazı deneyimim."