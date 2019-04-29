Fairy’nin İstanbul'da başlattığı tarihi restoranlar yolculuğunun ikinci rotası İzmir oldu. P&G markalarından Fairy, 'Yeni gibi tertemiz' kampanyasıyla İstanbul’daki 131 yıllık geçmişe sahip Hacı Abdullah Lokantası’nın ardından İzmir Alaçatı’daki 78 yıllık geçmişe sahip İmren Han’ı ziyaret etti. Fairy kampanya çerçevesinde Türkiye’nin 7 bölgesindeki tarihi restoranları ziyaret etmeyi hedefliyor.

'TARİHE TANIKLIK EDİYORUZ'

P&G Türkiye ve Kafkasya Ev ve Kumaş Bakım Kategorisi Marka İletişim Müdürü Sedef Subaşı Yücel, 2010 yılından bu yana yemek kültürünün ana iletişim çatılarından biri olduğuna dikkat çekti. Yücel “Fairy, 2010 yılından bu yana leziz yemek tarifleri ve mutfak sırlarını Türkiye’deki tüketicilerle paylaştı, gelenekselleşen Fairy Yemek Şenlikleri ile tüketicilerle bir araya geldi. Fairy, Türk mutfağındaki keyifli yolculuğuna tarihi restoranlarla devam ediyor. Bu yıl, Türkiye’nin 7 bölgesindeki tarihi restoranları #yenigibitertemiz yapmak için kolları sıvadık. İstanbul’daki 131 yıllık geçmişe sahip Hacı Abdullah Lokantası ile başladık. 78 yıllık geçmişe sahip İzmir Alaçatı’daki İmren Han ile devam ediyoruz. İmren Han’ın kullandığı ve eskidiğini düşündüğü tencereler, Fairy Platinum Plus ile #yenigibitertemiz yapılarak 78 yıldır aynı usulle pişen “lezzeti bol ama temizlemesi zor” yemekleri, #yenigibitertemiz tencerelerde tarihe tanıklık etmeye devam edecek” dedi.

TASTING ALAÇATI'YA DESTEK

Türk mutfak kültürüne katlı sağlamak amacıyla düzenlenen Tasting Alaçatı’nın bu yıl co-sponsorları arasında yer aldıklarını belirten Sedef Subaşı Yücel, “Tasting Alaçatı; bölgenin doğal güzelliklerini ve lokal işletmelerini, Ege’nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme-içme kültürünü öne çıkarması bakımından önemli bir oluşum. Bu nedenle Fairy olarak Türk mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla Tasting Alaçatı’ya destek olmak istedik" diye konuştu. Yücel, bölgede sürdürülebilir turizmi amaçlayan bu organizasyonun Alaçatılı işletmelerin ev sahipliğinde gerçekleştiğini vurguladı.