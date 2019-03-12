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Orta Çağ'ın en önemli seyyahı kabul edilen İbn-i Battuta'nın seyahatnamesinde Safranbolu'yu anlatırken "Tepe üzerine kurulmuş küçük bir şehir. Eteklerinde hendek var." şeklinde tarif ettiği dericilikte önemli bir üretim alanı olan Tabakhane, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.
AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1800-1900'lü yıllara kadar 84 deri üretim atölyesinin bulunduğu Tabakhane bölgesinin restore edilmesi birçok kez gündeme geldi.
Restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Safranbolu Belediyesi tarafından plan değişikliğine gidildi.
Plan değişikliği, önce Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, ardından Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi.
Plan değişikliğinin onaylanmasının ardından kamulaştırma ve restorasyon projesinin hazırlanacağı bölgedeki tarihi evlerin de restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.
"TABAKHANE BÖLGESİ SAFRANBOLU'NUN BAŞLICA DEĞERLERİNDEN"
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Tabakhane bölgesinin Safranbolu'nun başlıca değerlerinden biri olduğunu söyledi.
Bölgenin önemine işaret eden Ürkmezer, "Tabakhane bölgesi, yıllarca atıl durumda kalmış hatta ahır bile yapmayı düşünmüşler. Şu anda kötü durumda, yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Orayla ilgili bir çalışma yaptık. O bölgeyi de içeren, turizme kazandırmaya, aslına uygun bir şekilde yaşatmaya dönük bir çalışma başlattık" diye konuştu.
Bölgenin sadece kültürel sit alanı değil, doğal sit alanı olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Başlıca amacımız, o atıllığı ortadan kaldırıp bölgeyi turizme kazandırmak. Orada koruma altındaki Safranbolu evleri de var. Bu alandaki projelendirmeler, evlerin daha kullanışlı hale gelmesi, orada olmaması gerek binaların kamulaştırılarak yıkılmasını içeriyor. Orayı tamamıyla dereyi de elden geçirilerek, rekreasyon alanı oluşturup tabakhane binasının kazanılmasını amaçlıyoruz."
Ürkmezer, Tabakhane'nin alt tarafına da yaklaşık 300 araçlık otopark planladıklarını sözlerine ekledi.
"BÖLGE SAFRANBOLU TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR LOKASYON"
Safranbolu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacı-yazar Aytekin Kuş, bölgenin deri üretimindeki öneminden bahsetti.
İlçede deri üretiminin tarihi serüveni hakkında bilgi veren Kuş, gelişen teknoloji ve diğer nedenlerle dericiliğin 1950'den itibaren eleman ve piyasa kaybına uğradığını anlattı.
Kuş, ünlü seyyah İbn-i Battuta'nın Safranbolu'ya girdiği bölgenin olağanüstü bir manzara sunduğunu dile getirerek, "Camiler, hanlar, hamamlar, 3-4 vadi kıvrımı, hükümet konağı, kendini gösteriyor. Buranın Safranbolu'nun turizminde önemli bir lokasyon olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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