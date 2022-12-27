Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı

AA

Edirne'de, tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı. Tarihi köprünün giriş ve çıkışı şantiye ekipleri tarafından beton bariyerlerle kapatıldı. Aracıyla şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan ise şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'ne yönlendirildi.

YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI Tunca Köprüsü 29 Aralık Perşembe gününe kadar yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak. Köprü girişine paralel alanda hızlı tren altyapı çalışmaları sürüyor. Rayların serileceği çizgiler şantiye görevlilerince çiziliyor. Hat serimi çalışmaları batı yönünde Kapıkule Sınır Kapısı istikametine devam ediyor.