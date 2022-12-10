Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı

"TOPLUMDA CİDDİ ANLAMDA MEMNUNİYET OLUŞTURDU"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden olmaktaydı. Bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlarımız vardı. Ve yurdun yıkımı için karar alındı ve yıkımına başlandı. Toplumda ciddi anlamda memnuniyet oluşturdu. Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun kümbetinin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.