Tarihi Yarımada, sakin günlerine devam ediyor

AA

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların tedbirlere uyması yönünde yapılan çağrılar doğrultusunda mekanlar sessiz kaldı.

Beşiktaş ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Polis ve belediyelere bağlı zabıta ekipleri şehrin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Görevliler sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlara zaman zaman uyarılarda bulunuyor.

Market girişlerinde ise maske takma zorunluğu devam ediyor.

Havanın güneşli olması nedeniyle Tarihi Yarımada’da ticaretin ve insan yoğunluğunun önceki günlere göre kısmi olarak arttığı gözleniyor.

Eminönü’ndeki park alanlarının birçoğunun dolu olduğu, bazı noktalarda ise trafikte yoğunluk yaşandığı gözleniyor.

,Mehmet Kara