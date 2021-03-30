İstanbul Fatih’teki tarihi Yedikule Bostanları son yıllarda hep gündemde. 2014’te, İBB’nin bostanların imara açılması için imar planı değişikliği yapımasıyla başlayan tartışmalar yıllar içinde devam etti. Ardından bostanların olduğu alana kentsel tasarım projesi hazırlanması da çok konuşuldu. Yüzyıllardır kentsel tarım yapılan alan için dönem dönem hazırlanan projeler tepkilere de sebep oldu.

YENİ BİR İMARA AÇMA PLANI MI?

Yedikule Bostanları, şimdi yeniden gündemde. Fatih Belediyesi’nin Yedikule Bostanlarına tesis yapmak için harekete geçtiği iddiaları var. Fatih Belediyesi’nin, Bizans döneminden beri bostan olarak kullanılan araziye park, oturma - dinlenme alanı, çocuk oyun parkı, spor alanları yapmayı planladığı öne sürülüyor. Yedikule Bostanları’yla ilgili yine bir tesisleşme tartışması üzerine Fatih Belediyesi’ni aradım. ‘Yedikule’de neler oluyor? Yeni mi imara açılma planı?’ diye sordum. Belediye yetkililerinden de şu yanıtı aldım:

‘YEDİKULE BOSTANLARI İBB’NİN’

“Yedikule Bostanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda. Fatih Belediyesi olarak orada bir proje yapmamız söz konusu olamaz. Biz Fatih Belediyesi olarak, bostanlara 300 metre kadar mesafede barakaların işgali olduğu bir vakıf arazisi için fikir projesi hazırladık. Bir fikir projesi hazırlanıyor. Bu projede de ‘tesis’ yok. Yeşil alan ve oturma gruplarından oluşan bir proje hazırlığı var.”

Fatih Belediyesi yetkililerinin verdiği bu yanıt da kayda geçsin. Bakalım Yedikule Bostanları’yla ilgili önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler yaşanacak…