Lavrov'dan dikkat çeken yaptırım mesajı 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı 11.25'te başladı. Toplantı 1,5 saat sürdü.

Antalya'daki üçlü barış zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, önce İngilizce ardından ise Ukraynaca konuştu. Görüşmenin kolay olmadığını belirten Kuleba, "Kolay değildi ve bu teması kolaylaştırmayı başardım. Rusya'nın saldırılarının ardından ilk temas oldu ve bu teması Türkiye Cumhuriyeti başardı. Kolay ve zor bir görüşme oldu. Neden kolaydı? Sayın Bakan Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu, çünkü ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. İnsani bir trajedi yaşanıyor işgal altında olan kentlerde ve cephelerde. Bu trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları aramak konusunda en iyisini yaptım" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile insani koridor konusunu konuşmak istediğini ve bu amaçla Antalya'ya geldiğini iade eden Kuleba, "Mariupol ve Azak Denizi'nde havadan bombalamalar oluyor. Aynı zamanda ağır silahlarla ateş altında bu bölgeler. İnsani bir amaçla geldim. Asıl amacımız Mariupol'a giren ve çıkan insani koridorları düzenlemekti. Buralardan kaçmak isteyen siviller var. İnsani koridor Mariupol'de insani yardım amaçlarıyla kurulacak. Fakat Sayın Lavrov buna bir taahhüt vermedi. İlgili yetkililerle bu konuyu konuşacağını belirtti" diye konuştu.

Batı ülkelerinin ağır ekonomik yaptırımlarına da değinen Lavrov, "Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz" dedi.

AB VE ABD'NİN YAPTIRIMLARI

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

ABD ve İngiltere, Ukrayna'nın işgaline karşı Rusya'ya yönelik ekonomik tepkileri bir aşama daha ileriye götürerek petrolünü yasaklamaya karar vermişti. ABD Başkanı Joe Biden bu adımın "Rusya ekonomisinin can damarını" hedeflediğini söylemişti.

AB'nin ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor.

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.