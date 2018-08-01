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Antalya turizmde 7 milyonu aştı

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kırılan Antalya'da temmuz ayı sonu itibarayla kente gelen turist sayısı 7 milyon 14 bin 875 kişiye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 31'lik artışla 1 milyon 669 bin daha fazla turist ağırlayan kentte, Ruslar 2.6 milyon ile ilk sırada yer aldı.

01.08.2018 - 16:10 | Güncelleme: DHA

Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasındaki 7 aylık dönem ve Temmuz ayı turizm rakamlarını açıkladı.

7 aylık dönemde, dünyaca ünlü turizm destinasyonları Maldivler, Hong Kong, Fildişi Sahili, Dominik gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 175 ülkeden toplam 7 milyon 14 bin 875 turist kente geldi.

Geçen yıl aynı dönemde 5.3 milyon olan turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.24 oranında artış gösterdi. Geçen yıla göre turist sayısındaki fark ise 1 milyon 669 bin oldu.



İLK SIRAYI RUSLAR ALDI

Turist sayısında 2016 kriziyle dibe vuran ve geçen yıl yeniden büyük yükseliş gösteren Rusya, Antalya'ya en çok turist gönderen ülke oldu.

Bu yıl da rekor artışların devam ettiği Rus pazarından, Ocak-Temmuz döneminde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2 milyon 621 bin 608'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik artışla Rus turist sayısı 575 bin arttı.

Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke ise Almanya oldu. Son 2 yıldır ciddi düşüş yaşanan ve bu yıl yeniden toparlanma sürecinin yaşandığı Almanya'dan gelen turist sayısı, geçen seneye göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Kente 7 aylık dönemde 1 milyon 117 bin 623 Alman turist geldi. Alman turist sayısı 2014 ve 2015 yılı rakamlarının gerisinde olsa da büyük bir toparlanma ile geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısını 271 bin artırdı.



İLK 10'DAKİ ÜLKELER

Antalya'nın Rusya ve Almanya'nın ardından 7 aylık dönemde en çok turist ağırladığı ülkeler ve değişim oranları şöyle:

"Ukrayna yüzde 2.6 artışla 434 bin. İngiltere yüzde 69 artışla 335 bin. Hollanda yüzde 55 artışla 220 bin. Polonya yüzde 151 artışla 211 bin. Kazakistan yüzde 5 düşüşle 138 bin. Danimarka yüzde 29 artışla 111 bin. Belçika yüzde 43 artışla 109 bin. Romanya yüzde 69 artışla 105 bin."

TARİHİN EN İYİ TEMMUZ AYI

Antalya'nın Temmuz ayı verilerine bakıldığında ise tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı. 2 milyon 242 bin 391 turistin geldiği Temmuz rakamları, bugüne kadarki en iyi yıl olarak gösterilen ve 2 milyon 46 bin turistin geldiği 2014'ün Temmuz ayını da geride bıraktı.

Geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 20.5 oranındaki farkla, turist sayısı 382 bin arttı. Temmuz ayının lideri ise Rusya oldu. Rusya'dan 766 bin turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gerçekleşti. İkinci sıradaki Almanlar yüzde 32 artışla 330 bin sayısına ulaştı. Temmuz ayındaki ilk 10'u oluşturan diğer ülkeler ve değişim oranları da şöyle oluştu:


"Ukrayna yüzde 10 düşüş, 125 bin turist. İngiltere yüzde 69 artış, 98 bin turist. Hollanda yüzde 34 artış, 54 bin turist. Polonya yüzde 125 artış 32 bin turist. Kazakistan yüzde 11 düşüş, 60 bin turist. Belçika yüzde 42 artış, 49 bin ziyaretçi. Danimarka yüzde 27 artış, 47 bin ziyaretçi. Romanya yüzde 55 artış, 45 bin ziyaretçi."

 

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