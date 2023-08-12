Kara veba yüzünden yalnızca Çin'de on milyonlarca insanın öldüğü biliniyor. Avrupa'da ise bölgenin yarısından fazlası kara veba nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgenin yüzde 30'u hatta yüzde 50'sinin öldüğü tahmin ediliyor. Verilere göre Avrupa'da kara vebadan 25 ila 30 milyon insanın hayatını kaybettiği biliniyor.

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SOSYAL İZOLASYON, HİJYEN VE KARANTİNA UYGULANDI

Kara vebaya son veren üç etken olduğu söyleniyor. Sosyal izolasyon, hijyen ve karantina. Orta Çağ döneminde Avrupa şehirleri kelimenin tam anlamıyla korkunç bir yerdi. Hijyen söz konusu değildi, genellikle her yerde kemirgenler vardı. Temiz içme suyu bulmak çok zordu.

İlk önlemlerden birisi kıyıya yanaşan gemiler limanda 40 gün boyunca bekletildi. İnsanların kırsal kesimlerde izolasyonu sağlandı. Hijyen ve temiz su kaynakları artırıldı. Böylece kara veba daha da ölümcül hale gelmeden önüne geçilebildi.