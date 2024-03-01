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        Haberler Yaşam Tarihin izleri: Eski ev tadilatlarında ortaya çıkan beklenmedik buluntuların fotoğrafları

        Tarihin izleri: Eski ev tadilatlarında ortaya çıkan beklenmedik buluntuların fotoğrafları

        Eski evlerde birkaç nesil yaşamış olduğundan uzun bir hikayeye sahip olabilir. Bu nedenle yeni sahipleri evi yenilemeye başladıklarında eski nesneler, kasalar ve gizli odalar gibi keşiflerde bulunabilirler. İşte, sizin için tuhaf buluntuları sosyal medyada paylaşan insanların fotoğrafları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:13
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        İnsanlar bir evde oturmaya başladıklarında eğer ev eskiyse onu keşfetmek ve yenilemek isteyebilirler. Bu tarz eski evlerin tadilatı yapıldığında ise beklenmedik sürprizlerle karşılaşılabiliyor ve bulunan nesneler internette paylaşılarak ilgi görebiliyor. İşte, tadilatta ortaya çıkan eşyaları paylaşanların fotoğrafları ve yorumları...

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        ''Annemle babam mutfağın fayans döşemesini yeniden yaptırırken fayansın altında demir bir kasa buldular. Ne yazık ki içi boştu.''

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        ''1930'lardan kalma evimin duvarını kırıyordum ve duvarına gömülü rastgele bir zincir buldum.''

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        ''Arkadaşım evindeki halıyı değiştirmeye karar verdi. Bu sırada bir kiler kapısı ve içi dolu turşular buldu.''

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        ''Yenilediğimiz bir evin tavan arasında 2. Dünya Savaşı İngiliz gaz maskesi buldum."

        6

        ''Ana girişi büyütmek için duvarı kırdığımda arkasından jakuzi ve buhar odası çıkacağını düşünmemiştim.''

        7

        ''10 ay önce bir ev aldım. Bodrum katını düzenlerken palmiye ağacı görünümüne bürünmüş bir kanalizasyon borusu buldum.''

        8

        ''Gizli bir çatı katı buldum. Burada eski savaş zamanı gazeteleri, bir yatak ve duvarlarında fotoğraflar bulunan gizli bir oda varmış.''

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        ''Bu yüzükleri büyükbabamın ölümünden sonra evi yenilerken merdivenlerin altına gizlenmiş küçük bir madalyonda buldum.''

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        ''Mutfağımızı yenilerken bir sınıf fotoğrafı buldum. Arkasında Vivien Gilbert, Haziran 1911 yazıyor.''

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        "Evimi yenilerken döşeme tahtalarının altında 1911'den kalma bir gazete buldum."

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        ''Banyomuzun duvar kağıdını yenilemek istemiştim ve duvarın arkasındaki bu güzel çizimi buldum.''

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        "Evin önceki sahipleri, bodrumdaki banyo perdesinin arkasına bu korkunç kadının posterini bırakmış.''

        14

        ''100 yıllık evimi yenilerken eski bir anahtar buldum.''

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        ''Beklenmedik bir şekilde bir yer kasası keşfettim. Açtım ama içinde sadece örümcek ağları vardı.''

        16

        ''Evimi yenilerken duvar arasında 1866 yılına ait para buldum.''

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        ''Arkadaşım tadilat yaparken duvarını yıktı ve bu duvar resmini arkasındaki başka bir duvarda buldu.''

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        ''Babam banyosunu yenilerken duvarlarla çevrili gizli bir dolap buldu ve içinde 1960'lı yıllardan kalma el yapımı elbise vardı. Denedim ve tekrar yerine koydum.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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