"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu ve kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Gülenay Kalkan geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Dostları ile öğle yemeğinde buluşan oyuncu çift daha sonra alışveriş merkezinde uzun süre turlayarak alışveriş yaptılar. Araçlarını beklerken görüntülenen Ünlüoğlu ve eşi özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.