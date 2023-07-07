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        Tarikat üyesi ünlü ABD'li oyuncu hakkında yeni karar

        'Smallville' adlı ünlü dizi ile tanınan ve NXIVM adlı tarikatın üst düzey üyesi olan ABD'li oyuncu Allison Mack serbest bırakıldı.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:57
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        Smalville gibi dizilerle tanınan ABD'li oyuncu Allison Mack, şantaj suçlamalarından hüküm giyen seks tarikatı lideri NXIVM Keith Raniere de dahil olmak üzere diğer birkaç tarikat üyesi ile birlikte 2018'de tutuklandı.

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        NXIVM'in kurucusu Raniere, 2020'de 120 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mack, Raniere'nin 2019'daki davasının başlamasından 1 ay önce şantaj ve şantaj komplosu suçlamalarını kabul etti.

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        ABD Bölge Yargıcı Nicholas Garaufis daha önce Mack'i 'önemli bir suç ortağı' ve Raniere'nin 'proaktif bir müttefiki' olarak nitelendirmiş ancak aynı zamanda "Manipüle edildiğinden ve aynı zamanda tutsak hissettiğinden şüphem yok" demişti.

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        Ancak savcılar örgüt içinde gizli, yalnızca kadınlara özel bir grup oluşturulduğunu ve bunun sonucunda bazı kadınların Raniere ve Mack'in baş harfleriyle damgalanmasına ve düzenli olarak grup liderlerinin isteklerine zorlanmalarına yol açtı.

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        DOS olarak bilinen grup mahkemedeki bir tanığın ifadesine göre, doğrudan Raniere'e rapor veren ve diğer kadınları köle olarak işe alan 'birinci sınıf görevliler' olarak anılan birkaç kadını da içeriyordu. Grubun başı Raniere'di ve 'köle' olarak adlandırılan mağdurları onunla cinsel ilişkiye ve ona çıplak fotoğraflar göndermeye zorladı.

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        Mack ise cezasından önce sunduğu özür mektubunda, olumsuz etkilediği hayatlara yönelik sorumluluğunu hafife almadığını yazdı ve "İnanmaya o kadar derinden bağlı olduğum yanılsamayı korumak için tekrar tekrar yalan söyledim" dedi. Mack, 120 yıl hapis cezasına çarptırılan Raniere aleyhindeki davada federal yetkililerle işbirliği yaparak daha uzun bir hapis cezasından kaçındı.

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        Mack ise cezasından önce sunduğu özür mektubunda, olumsuz etkilediği hayatlara yönelik sorumluluğunu hafife almadığını yazdı ve "İnanmaya o kadar derinden bağlı olduğum yanılsamayı korumak için tekrar tekrar yalan söyledim" dedi. Mack, 120 yıl hapis cezasına çarptırılan Raniere aleyhindeki davada federal yetkililerle işbirliği yaparak daha uzun bir hapis cezasından kaçındı.

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        40 yaşındaki eski Smallville aktörü, tarikattaki rolü nedeniyle 2021'de üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Federal Hapishaneler Bürosu çevrimiçi kayıtlarına göre Allison Mack Pazartesi günü serbest bırakıldı.

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        Olay sonrası Mack veya ekibinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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