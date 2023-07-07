Tarikat üyesi ünlü ABD'li oyuncu hakkında yeni karar

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ABD Bölge Yargıcı Nicholas Garaufis daha önce Mack'i 'önemli bir suç ortağı' ve Raniere'nin 'proaktif bir müttefiki' olarak nitelendirmiş ancak aynı zamanda "Manipüle edildiğinden ve aynı zamanda tutsak hissettiğinden şüphem yok" demişti.

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Ancak savcılar örgüt içinde gizli, yalnızca kadınlara özel bir grup oluşturulduğunu ve bunun sonucunda bazı kadınların Raniere ve Mack'in baş harfleriyle damgalanmasına ve düzenli olarak grup liderlerinin isteklerine zorlanmalarına yol açtı.