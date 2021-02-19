İHA

Buna göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE),2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,85 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,80 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,58 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37.96 İLE MAKİNE BAKIM MASRAFLARI ALT GRUBUNDA OLDU

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 27,00 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 25,24 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,07 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,06 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 4.08 İLE MAKİNE BAKIM MASRAFLARI ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,59 hayvan yemi ve yüzde 3,40 bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,37 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,49 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,51 ile diğer mal ve hizmetler oldu.