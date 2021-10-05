Tarım, gıda ve içecek sektörü, 8 ayda 13,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

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Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre, 2021 yılının ilk 8 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 13,8 milyar dolar ihracat, 10,6 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

TGDF'den yapılan açıklamayla, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli verileri paylaşıldı.

01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2021'nin ilk 8 ayında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,3 arttı.

Özet Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre, 2021'in ilk 8 ayında, yani 3'te 2'lik bölümünde ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 13,8 milyar dolara, ithalat yüzde 14,6 artarak 10,6 milyar dolara ulaştı.

Aylık bazda bakıldığında Ağustos 2021'de ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 1,74 milyar dolar, aylık ithalat ise yüzde 56,2 artarak 1,43 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında, önceki yılın aynı ayına göre aylık ihracattaki artışın yanında, aylık ithalattaki büyük artış dikkati çekti.

İthalat, 2021 yılının ilk aylarında önemli bir artış eğilimindeydi. Nisan ayında, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artan aylık ihracat ve ithalat artış hızının yavaşlaması ile bu trendde değişim işareti görülmüştü.

İhracat mayıs ayında da belirgin şekilde artarken, 2021 yılında ilk kez mayıs ayında ithalatın önceki yılın aynı ayına kıyasla gerilemesi, yılın başından bu yana devam eden yüksek ithalat trendinin değiştiğini göstermişti.

İhracatın artması, ithalatın yavaşlaması yönündeki olumlu trend, haziran ayında güçlenerek devam etti. Temmuz ve Ağustos aylarında ise bu trend değişti ve ithalattaki artışlar dikkati çekti.

- Birim ihracat değeri 2021'in ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı

Verilere göre, 2021 yılının başlarında ithalatın artış eğiliminde olmasından olumsuz etkilenen dış ticaret fazlası, yılın ilk dört ayında önceki yılın aynı döneminin gerisinde kalmıştı.

Mayıs verilerinin gelmesiyle birlikte 2021'de ilk kez dış ticaret fazlası, önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmış, 2021'in ilk 5 ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artarak 1,63 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

2021'in ilk 8 ayında ise dış ticaret fazlası önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artışla 3,16 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birim ihracat değeri 2021'in ilk 8 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 1.091 dolar/ton olarak gerçekleşti. İthalat birim değeri ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artışla 620 dolar/ton'a yükseldi.

Birim ithalat değerinin 2021'in başından beri yüksek seviyede devam etmesi olumsuz bir gelişme olarak değerlendirildi.

- Ağustos ayında en çok ihraç edilen ürünler un, makarna ve dondurulmuş tavuk eti oldu

2021'nin ilk 8 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla un, fındık içi ve makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 13,7'sini oluşturdu.

Aynı dönemde en çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla soya fasulyesi, buğday ve ham ayçiçeği yağı oldu. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 28,2'sini oluşturdu.

2021 yılı ağustos ayında en çok ihraç edilen ürünler un, makarna ve dondurulmuş tavuk eti olarak sıralanırken, en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi ve arpa oldu.

Büyük ölçüde yem sektörü tarafından kullanılan soya fasulyesinin haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek seviyedeki ithalatı dikkati çekti. Bu üründe, Mayıs-Ağustos aylarında 800 milyon doların üzerinde ithalat yapıldı.

- Toplam ihracatın yüzde 42,8'i 5 sektör tarafından gerçekleştirildi





Yılın ilk 8 ayına ait dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde Şeker ve Şekerli Mamuller, Sert Kabuklu Meyveler, Yaş Meyve, Bitkisel Yağ ve Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 42,8'i bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Hayvan Yemi, Bitkisel Yağ, Un, Kakao-Çikolata ile Tütün ve Mamulleri sektörleri ise en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

2021’in ilk 8 ayında dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 35,5'ini oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, gofret ve waffle, Almanya için ambalajlı fındık, fındık içi ve kiraz, Rusya içinse alabalık, şeftali ve mandalina oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2021 yılının ilk 8 ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya, Brezilya, Ukrayna, ABD ve Malezya oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,8'ini oluşturdu.

Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ham ayçiçeği yağı ve dane mısır, Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün, Ukrayna'dan yapılan ithalatta dane mısır, buğday ve soya fasulyesi oldu.