Tarım ihracatında Almanya ve Irak ön plana çıktı

AA

Geçen ay fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ihracatı Almanya'ya yaparken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri de en fazla dış satımı Irak'a gerçekleştirdi

Türkiye'nin tarım ihracatında geçen ay Almanya ve Irak başı çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Tarım ihracatı ise nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 33,9 artarak 2 milyar 360 bin dolar tutarında gerçekleşti. Tarım sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 12,6 oldu.

Geçen ay tarım bünyesindeki sektörlere en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi.

Fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleştirirken, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri de en fazla dış satımı Irak'a yaptı.

Nisan ayında Almanya'ya fındık ve mamulleri 39 milyon 548 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 18 milyon 464 bin dolarlık, meyve sebze mamulleri 21 milyon 97 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektörü 4 milyon 426 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Irak'a ise hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 121 milyon 577 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 82 milyon 332 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 52 milyon 493 bin dolarlık dış satımda bulundu.

-Süs bitkileri ve mamullerine en fazla talep Hollanda'dan geldi

Nisan ayında en fazla talep, süs bitkileri ve mamullerine Hollanda'dan, tütün sektörüne İran'dan, yaş meyve ve sebze sektörüne Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 5 milyon 432 bin dolarlık, tütün sektörü İran'a 5 milyon 786 bin dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 57 milyon 527 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tarım bünyesindeki sektörlerde nisan ayında en fazla ihracatı 753 milyon 495 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Bu sektörü 583 milyon 389 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 281 milyon 620 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 201 milyon 887 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 166 milyon 313 bin dolarla fındık ve mamulleri, 158 milyon 64 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 122 milyon 164 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 52 milyon 929 bin dolarla tütün, 24 milyon 949 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 15 milyon 419 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

-En fazla ihracat artışını süs bitkileri ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarım bünyesindeki sektörlerde ihracatını en fazla yüzde 126,3 ile süs bitkileri ve mamulleri sektörü artırdı.

Bu sektörün ardından dış satımda mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 71,5, yaş meyve ve sebze yüzde 70,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 54, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 26,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 17,9, meyve sebze mamulleri yüzde 10, zeytin ve zeytinyağı yüzde 7,1 artış kaydetti.

Bu dönemde fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 15,4, tütün sektörünün ihracatı ise yüzde 0,9 azalış kaydetti.