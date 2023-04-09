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Tarım ihracatında rekor

Tarım sektörü, 8 milyar 626 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaştı

Tarım ihracatında rekor
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AA

Küresel ekonomik aktivitedeki zorluklar, resesyon endişeleri, jeopolitik riskler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı etkilere karşın Türkiye'nin tarım sektörü, dış satımda rekorlar kırmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 587 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin tarım ihracatı da 8 milyar 626 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaştı.

Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 ihracat artışı kaydeden tarım sektörünün, Türkiye'nin toplam dış satımı içerisindeki payı yüzde 14 oldu.

Tarım grubunda yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri dış satımda rekora ulaştı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 944 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 941 milyon 524 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 294 milyon 754 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 48 milyon 452 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerin 1 milyar 962 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.

Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,9, yaş meyve ve sebze yüzde 23,4, zeytin ve zeytinyağı yüzde 156,7, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 7,4, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 1,6 ihracat artışı kaydetti.

Bu arada, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 127 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri 18 milyon 306 bin dolarla martta tüm zamanların en yüksek aylık dış satımını da gerçekleştirdi.

- Yaş meyve ve sebze sektörünün Rusya'ya ihracatı 250 milyon doları aştı

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlerin en fazla dış satım yaptığı ülkeler Irak, Rusya Federasyonu, İspanya ve Hollanda oldu.

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 503 milyon 214 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 216 milyon 614 bin dolar, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 258 milyon 376 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı 104 milyon 114 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 12 milyon 497 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 907 milyon 841 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 846 milyon 183 bin dolarlık ihracat yaptı.

Mersin'den yaş meyve ve sebze sektörü 239 milyon 282 bin dolar, İzmir'den zeytin ve zeytinyağı sektörü 139 milyon 705 bin dolar, Antalya'dan süs bitkileri ve mamulleri sektörü 21 milyon 749 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, ocak-mart döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 MART
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) Pay (yüzde)
I. TARIM 8.256.114 8.626.127 4,5 14,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 5.326.497 5.841.563 9,7 9,5
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2.727.976 2.944.487 7,9 4,8
Yaş meyve ve sebze 763.063 941.524 23,4 1,5
Meyve sebze mamulleri 605.553 551.004 -9,0 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 400.843 384.283 -4,1 0,6
Fındık ve mamulleri 495.351 454.958 -8,2 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 114.836 294.754 156,7 0,5
Tütün 173.747 222.102 27,8 0,4
Süs bitkileri ve mamulleri 45.127 48.452 7,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 998.062 821.823 -17,7 1,3
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 998.062 821.823 -17,7 1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 1.931.555 1.962.740 1,6 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1.931.555 1.962.740 1,6 3,2
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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