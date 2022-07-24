Tarım işçi servisine çarptı! Can pazarı yaşandı 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da meydana gelen feci kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüse otomobil çarptı. Feci kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İ.K. idaresindeki otomobil, Elazığ'dan Malatya'ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan E.Ü. yönetimindeki minibüse arkadan çaptı.

ARAÇLAR ŞARAMPOLE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.