Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi

Midibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 tarım işçisi yaralı
Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan midibüs sulama kanalına devrildi. Kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, narenciye hasadında çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, Kefeli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, devrilen midibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.
Ağır yaralandığı belirlenen 3 işçi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralanan 7 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.