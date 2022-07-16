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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı

Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Devrilmenin etkisiyle tarım işçilerinden 56 yaşındaki Hasibe Bozkurt hayatını kaybetti. 3'ü ağır 14 yaralı çevre hastanelere tedavileri yapılmak üzere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3'ü ağır 14 yaralı
Minibüs devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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İHA

Uşak’ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Araçta yolcu bölümündeki 14 kişi yaralanırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza Uşak - Ulubey yolu üzerinde Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

İddialara göre Ulubey ilçesinde çalışan tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51) kontrolündeki minibüs, kontrolün kaybolmasını sonucu yan devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 14 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada tarım işçisi Hasibe Bozkurt’un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi de çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yerindeki bazı işçiler de arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından kısa süreli sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde yapılan inceleme çalışmaların ardından Hasibe Bozkurt’un cenazesi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıca yaralılardan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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