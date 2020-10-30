Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı - KONYA

Alınan bilgiye göre, Ali Kıvanç idaresindeki 42 GCU 13 plakalı minibüs, Ilgın-Atlantı kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında Fahrettin Çiltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Çiltepe hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olanların Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi.Savcılık incelemesinin ardından Çiltepe'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.Öte yandan, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın da kaza yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR