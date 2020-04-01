Tarım işçilerinin çadırları koronavirüse karşı dezenfekte edildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki ilçedeki Türk ve Suriyeli tarım işçilerine koronavirüsten korunma ile hijyen ve genel sağlıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Türkçe'nin yanı sıra Suriyeliler için de Arapça olarak hazırlanan broşürler, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine dağıtıldı.

Bilgilendirme çalışmasının ardından tarım işçilerinin çadırları dezenfekte edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin her noktasında koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri uygulamak için azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Amaçlarının tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürerek en kısa sürede toplum sağlığını garanti altına almak olduğunu aktaran Demirtaş, bunun için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Demirtaş, vatandaşlardan beklentilerinin uyarıları dikkate alarak, kurallara koşulsuz riayet etmeleri olduğunu kaydetti.