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Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor

Savunma sanayisi ihracatında ülkede üçüncü sırada yer alan Konya, ASELSAN yatırımıyla konumunu bir üst sıraya çıkararak başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor
AA

Savunma sanayisi ihracatında ülkede üçüncü sırada yer alan Konya, ASELSAN yatırımıyla konumunu bir üst sıraya çıkararak başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

Tarımsal üretimiyle ülkede önemli konumda olan Konya, son yıllarda hava ve savunma sanayisindeki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre geçen yıl savunma sanayisi alanında 153 milyon 452 bin dolarla en fazla ihracat yapan 4. kent olan Konya, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 171 artırırdı.

Bu yıl da hızlı yükselişini sürdüren Konya, ilk çeyrekte ihracatını yüzde 445,2 artırırken, yarıştığı ilk 5 şehir arasında ihracatta en çok artışı gösterdi.

Konya'nın 2020'nin ilk çeyreğindeki 17 milyon 802 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 97 milyon 61 bin dolara çıktı.

Bu başarısıyla Konya, savunma ve havacılık sanayisi ihracatında İstanbul (273 milyon dolar) ve Ankara'nın (113 milyon 270 bin dolar) ardından 3'üncü sıraya yerleşti.

Konya'nın sektör ihracatından aldığı pay ise yüzde 3,69'dan yüzde 15'e yükseldi.

- ASELSAN Konya'da deneme üretimleri artarak devam ediyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, sektördeki yukarı yönlü ivmenin ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi.

Savuna sanayisi ihracatında 2020'de ülkede 4. sırada yer aldıklarını anımsatan Kütükcü, "Oda olarak bu alanda yoğun çalışma yürütüyoruz. Savunma sanayisindeki gücümüzü üretim ve ihracat anlamında artırmak istiyoruz. Bu konuda savunma sanayisi zirveleri, fuarlar ve 'B2B' online ve ikili iş görüşmeleri gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Savunma sanayi alanındaki farkındalığı da ciddi oranda artırdık. Bu da doğrudan hem üretime hem de ihracata yansıdı." diye konuştu.

Kütükcü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ. yatırımıyla Konya'nın sektörde yeni döneme girdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2021'e de iyi başladık. Sektördeki ihracatta üçüncü il konumuna geldik. Buna henüz ASELSAN Konya'nın rakamları dahil değil. İnşallah deneme üretimlerinin başladığı fabrikamızın ihracat rakamları, önümüzdeki süreçte Konyamızın savunma sanayisindeki gücünü çok daha iyi yerlere taşımış olacak. 17 Aralık'ta deneme üretimi başladı, artarak da devam ediyor."

- Sektördeki güçlü altyapı ASELSAN yatırımını getirdi

Konya'nın, kent merkezi ve Huğlu ile Üzümlü mahallerindeki işletmelerle güçlü altyapısı olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle konuştu:

"Şehrimizin savunma sanayisi üretim kapasitesi vardı. Son yıllarda ülkede artan farkındalıkla Konya'da da yapılan çalışmalarla diğer sanayicilerimizin bu alana atılımı oldu. Konya'nın bu gücü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ. yatırımının yapılmasına vesile kıldı. Bu yatırım da yeni dönemde gücümüze güç kattı. İstanbul ve Ankara'dan sonra Konya, savunma sanayisi alanında üçüncü büyük güçlü il konumunda. Bu sırayı da kaybetmeden yoluna devam edecek."

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