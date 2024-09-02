Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim devam ediyor. 6 Eylül'e kadar marketlerde; içecek çeşitleri, peynirler, temizlik ürünleri gibi onlarca ürün indirimli bir şekilde satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 6 Eylül 2024 aktüeli...