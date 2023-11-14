Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 4 - 17 Kasım fırsatları
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4-17 Kasım tarihlerini içeren son indirim kataloğu ile ilgili aramalar devam ediyor. Söz konusu duruma ilişkin vatandaşlar en çok; Tarım Kredi kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...
Giriş: 14.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:32
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Tarım Kredi Kooperatif Market'in indirim kataloğu gündemdeki yerini koruyor. Bribirinden önemli ürünlerde Kasım ayına özel %50'ye var indirimler bulunan kataloğu bir araya getirdik. İşte, 17 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek ürünlerin listesi...
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