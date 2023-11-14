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        Haberler Gündem TARIM KREDİ KATALOĞU: 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda neler var ve hangi ürünler indirime girdi?

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 4 - 17 Kasım fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market'in 4-17 Kasım tarihlerini içeren son indirim kataloğu ile ilgili aramalar devam ediyor. Söz konusu duruma ilişkin vatandaşlar en çok; Tarım Kredi kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:32
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        Tarım Kredi Kooperatif Market'in indirim kataloğu gündemdeki yerini koruyor. Bribirinden önemli ürünlerde Kasım ayına özel %50'ye var indirimler bulunan kataloğu bir araya getirdik. İşte, 17 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek ürünlerin listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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