Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim-1 Kasım 2024: Markette küçük ev aletleri haftası
Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim ile 1 Kasım arasında birçok ürünü satışa sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Türk kahvesi makinesi, ütü, dikey süpürge gibi birçok ürün de geliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 16 Ekim-1 Kasım 2024 aktüel kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün yer alıyor. Markette indirime giren gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Türk kahvesi makinesi, ütü, süpürge gibi günlük hayatı kolaylaştıran birçok satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüel katalogları...
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 16 EKİM 2024
Sarex dikey elektrikli süpürge 1.199 TL
Sarex buharlı ütü 999 TL
Sarex Türk kahvesi makinesi 1.249 TL
MF Product şarjlı blender 425 TL
Pedallı temizlik seti 399 TL
Softon temizlik ürünü çeşitleri 29.50 TL
Fusma çok amaçlı koltuk örtüsü 159 TŞ
Bekka orta boy çaydanlık 649 TL