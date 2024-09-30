Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçileri desteklemek amacıyla üç ay boyunca faizsiz satış yapacak. 21 Eylül'de başlayan '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası'nda gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...