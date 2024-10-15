Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 21 Eylül'de başlatılan '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' devam ediyor. Kampanya boyunca gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri faizsiz olarak satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...