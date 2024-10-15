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        Haberler Bilgi Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' tarihleri, ödeme planı ve geçerli olduğu malzemeler

        Tarım Kredi Kooperatifleri '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' devam ediyor

        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçileri desteklemek amacıyla başlattığı '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' devam ediyor. Kampanyada çiftçilik için ana malzemeler 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeler ile satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:07
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        Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 21 Eylül'de başlatılan '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' devam ediyor. Kampanya boyunca gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri faizsiz olarak satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ

        Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.

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        TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ

        Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.

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