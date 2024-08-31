Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi: Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri 29 Ağustos- 6 Eylül 2024

Tarım Kredi Kooperatif market indirimi belli oldu. Farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 48 ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. Bu hafta markette; temizlik ürünleri, kahvaltılıklar öne çıkıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül 2024 indirimleri...