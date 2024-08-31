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        Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler listesi: Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri 29 Ağustos- 6 Eylül 2024

        Tarım Kredi Kooperatif market aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 24 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimde temizlik ürünleri, peynir çeşitleri, kuru bakliyat ve içeçekler raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri 29 Ağustos- 6 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:53
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        Tarım Kredi Kooperatif market indirimi belli oldu. Farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 48 ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. Bu hafta markette; temizlik ürünleri, kahvaltılıklar öne çıkıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül 2024 indirimleri...

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