Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 10 Ağustos'ta başlayan indirim 23 Ağustos itibarıyla sona eriyor. Markette kahvaltılık, donmuş ürünler, kırmızı beyaz et, atıştırmalık ve kuru bakliyat olmak üzere 58 ürünün indirimli şekilde satışı devam ediyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 10-23 Ağustos 2024 aktüeli...