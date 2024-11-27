Tarım Kredi Kooperatif market 16-29 Kasım 2024: Tarım Kredi'de bu hafta neler var?
Tarım Kredi Kooperatif market 16-29 Kasım indirimleri sürüyor. Bu hafta; bakliyat, salça, donmuş ürünler, peynir çeşitleri, kahve çeşitleri, içecekler, tavuk eti, atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri olmak üzere onlarca ürün raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 16-29 Kasım aktüeli...
Giriş: 27.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:53
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Tarım Kredi Kooperatif market 16-29 Kasım aktüelinde satışlar devam ediyor. Bu hafta markette peynir çeşitleri, kahvaltılık, bakliyat ve temizlik ürünleri indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldıç İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüeli...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF 16-29 KASIM 2024 AKTÜELİ
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TARIM KREDİ KOOPERATİF 16-29 KASIM 2024 AKTÜELİ