Fiyat dengesi sağlamak amacıyla 1805 hizmet noktası bulunan Tarım Kooperatif Marketlerinde indirimli ürün kataloğu her ay olduğu gibi mayıs ayında da alışverişseverlerin erişimine sunuldu. Peki Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünlerinde neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte 16-31 Mayıs 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler fiyat listesi...