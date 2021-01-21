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Tarım Kredi Kooperatif Market 169'uncu şubesini açıyor

Tarım Kredi Kooperatif Market, 169’uncu şubesini İstanbul İstinye'de açmaya hazırlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market 169'uncu şubesini açıyor
AA

Tarım Kredi Kooperatif Market, 169’uncu şubesini İstanbul İstinye'de açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklamaya göre, üretimde devamlılığı sağlamak, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından denge unsuru olarak kurulan arım Kredi Kooperatif Market büyümeye devam ediyor.

İlk şubesini 2017 yılında açan ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde şubeleşen Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, 2020 yılında açtıkları yeni mağazalarla sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme yakaladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 500 market hedefi ile yola çıktık. 2020 yılında salgın nedeniyle piyasada yaşanan duraksamaya rağmen 90 yeni mağaza açarak market sayımızı 161’e çıkardık. Bugün de 169'uncu marketimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık AŞ bünyesinde yeniden yapılanmaya gittiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimizden doğrudan alınan ürünleri halka arz ediyoruz. Bunun yanında Kadın Girişimci ve Kooperatiflerine de destek olmak amacıyla tüm mağazalarımızda reyon oluşturduk. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlere de özel destek veriyoruz. 2021 yılında da kooperatiflerimize ve kadın girişimcilerimize aynı kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin el emeği doğal ve kaliteli ürünleri uygun şartlarda tüketici ile buluşturarak hem tarımsal üretimin devamlılığı hem de vatandaşlarımızın kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz."

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