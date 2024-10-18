Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim ile 1 Kasım arasında birçok ürünü indirimli bir şekilde satışa çıkarıyor. Markette; temizlik malzemeleri, bakliyat, peynir çeşitleri, çikolata, çay ve yoğurt gibi birçok gıda ürünü raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market, 19 Ekim-1 Kasım 2024 aktüeli...