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        Tarım Kredi Kooperatif market 20 Eylül 2024: Bu hafta Tarım Kredi'de neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 7 Eylül'de başlayan indirimler 20 Eylül'e kadar devam ediyor. Markette süt, meyve suyu, çay, bakliyat, peynir, yoğurt, zeytin ve temizlik ürünleri gibi onlarca ürün raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel indirimleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:22
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        Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 7-20 Eylül indirimleri devam ediyor. Yeni aktülde; atıştırmalık, bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri ile temizlik malzemeleri yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 7-20 Eylül aktüeli...

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