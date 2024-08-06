Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Temmuz- 9 Ağustos aktüel ürünler: Tarım Kredi Kooperatif Markette bu hafta neler var?
Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Temmuz ayında başlayıp Ağustos'un 9'una kadar devam edecek Tarım Kredi Maket indirimlerinde bu hafta gıda ürünleri çoğunlukta. Dana kıyma, sade soda, zeytin, ayran, kefir, yoğurt gibi gıda ürünleri 27 Temmuz- 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında indirimde olacak. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, başka hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler kataloğu listesi ile haftanın fırsatları...
Giriş: 06.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:54
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Tarım Kredi Kooperatif Markette çeşit çeşit ürün indirime giriyor. 27 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında atıştırmalıklar, içecekler, kahvaltılık ürünler, bakliyat ve temizlik ürünler bulunuyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu indirimli tam liste
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