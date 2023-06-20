Tarım Kredi Kooperatif Marketler Kurban Bayramı fırsatları ile alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde 20 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Temizlik malzemeleri, ayçiçek yağı, süt, yumurta, un, peynir, çay, temizlik malzemeleri gibi birçok üründe yapılan indirimler raflarda alıcılarını bekliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler ile fiyat listesi...