Geçtiğimiz yıl açılan ve kar amacı güdülmediği belirtilen Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimli ürünlerin yer aldığı güncel katalog yayınlandı. Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog ile fırsatlar 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Güncel Tarım Kredi Market kataloğunu haberimizde derledik. İşte 15 Şubat'a kadar olan indirimler ile Tarım Kredi Marketlerde haftanın fırsatları...