Tarım Kredi Market indirim kataloğu... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl kar amacı güdülmediği vurgulanarak açılan Tarım Kredi Marketlerde Mart ayına özel katalog yayınlandı. Mart ayının ilk kataloğunda yer alan fırsatlar 14 Mart'a kadar alıcılarını bekliyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif ürünler listesi...