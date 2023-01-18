Tarım Kredi Marketlerde ocak ayı fırsatları devam ediyor. Onlarca ürün ve farklı kategorideki indirimler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için Tarım Kredi Kooperatif Marketler 18 - 31 Ocak 2023 kataloğunu haberimizde derledik. Peki, Tarım Kredi Market ocak ayı indirimli ürünler listesinde neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar..