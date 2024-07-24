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        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 26 Temmuz: Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta hangi ürünler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta yüzlerce ürün indirime girdi. Atıştırmalık ürünler, kuru bakliyat, kahvaltılık, içecek ve temizlik ürünleri raflardaki yerini aldı. Ancak alışveriş yapacakların elini çabuk tutması gerekiyor çünkü indirim 26 Temmuz'da bitiyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market 13-26 Temmuz aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:46
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        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 13-26 Temmuz arası geçerli olacak aktüelini yayınladı. Gıda ve temizlik ürünlerinden yüzlercesi, şubelerdeki yerini aldı. Peki, Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, 26 Temmuz 2024 Tarım Kredi Kooperatif Marketi aktüeli...

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