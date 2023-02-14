Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog yayında!

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesinde bu hafta temel ihtiyaç ürünlerinden, gıda çeşitlerine birçok kategoride indirimler yer alıyor. Tarım Kredi 15 - 28 Şubat tarihlerinde geçerli olan indirimleri haberimizde derledik. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 28 Şubat'a kadar olan indirimler ile Tarım Kredi Marketlerde haftanın fırsatları...