Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de "Bayram bereketi Kooperatif Market'te" sloganı ile yeni katalog yayınlandı. Bayram için geri sayım devam ederken onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 7 Nisan tarihinden itibaren başlayan indirimler 23 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte, Ramazan Bayramı fırsatları ile Tarım Kredi Marketlerde yeni indirimler kataloğu...